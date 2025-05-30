Cevdet Yılmaz, Türkiye Ekonomisi İçin Açıklama Yaptı

2025 YILI BÜYÜME VERİLERİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2025 yılı birinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,0 oranında büyüdüğünü ve mevsim ile takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik büyümenin yüzde 2,7 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yılmaz, “Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ekonomik büyüme 2024 yılının son çeyreğindeki pozitif eğilimini 2025 yılında da sürdürerek ekonomimizin dayanıklılığını ortaya koymuştur.” dedi. Ayrıca, Yılmaz, “Siyasi istikrar ve öngörülebilirlik çerçevesinde büyüme performansımız 19 çeyrektir kesintisiz devam etmektedir.” ifadesini kullandı.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE TALİP ARTIŞLARI

Yılmaz, enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen politikaların dengeleme sürecine katkısının devam ettiğini belirtti. “Enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen politikaların dengelenme sürecine olan katkısı sürerken, makroekonomik istikrarı güçlendirecek şekilde iç talepte sürdürülebilir bir artış gözlenmektedir.” diyen Yılmaz, 2025 yılının birinci çeyreğinde toplam tüketim büyümesinin yüzde 1,9, sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 2,1 olarak gerçekleştiğini aktardı. Kamu tüketimindeki artışın ise yüzde 1,2 seviyesinde kaldığını ifade etti.

MİLLİ GELİR VE İHRACAT DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 yılı birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış milli gelirin 1,371 trilyon dolara ulaştığını vurguladı. Yılmaz, “2025 yılı birinci çeyreğinde net mal ve hizmet ihracatı büyümeyi sınırlı oranda aşağı çekmiştir.” dedi. Ayrıca, enerji ithalatındaki artış ve zayıf dış talebin bu durumu etkilediğini ve bunun önemli bir risk unsuru olarak değerlendirilmediğini belirtti. Üretim açısından bakıldığında, inşaat dahil hizmetler sektörünün yüzde 3,4 arttığını, tarım sektörünün yüzde 2 oranında büyüdüğünü, sanayi sektörünün ise iş günü kayıplarının etkisiyle yüzde 1,8 azaldığını ifade etti.

İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER

Yılmaz, ekonominin istikrarlı büyümesinin işgücü piyasasında güçlü bir görünüm sağladığını aktardı. “2025 yılı Nisan ayında işsizlik oranımız yüzde 8,6 olarak bir miktar artmış olsa da, işsizlik oranımız 24 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, 2025 yılının ilk çeyreğinde işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki oranının yüzde 38,7 oranında arttığını belirten Yılmaz, büyüme verilerinin dengeli büyüme modeline uygun olarak ekonominin dirençli yapısını gösterdiğini ifade etti. “Önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürmesine yönelik kararlı duruşumuzu korurken; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.