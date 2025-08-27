Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin İSO toplantısında bulunuyor

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği “Sanayimizin Sorunlarına Yeni Nesil Bir Bakış Açısıyla Çözüm Arayışı” konulu ağustos ayı olağan toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, imalat ve sanayideki gelişmelere dair bilgiler paylaştı.

ELEŞTİRİLERE AÇIKIZ

Konuşmasında eleştirilere açık olduklarını belirten Cevdet Yılmaz, sosyal medyada “ekonomist” unvanıyla karamsar bir hava oluşturan kişilerin bulunduğunu ifade etti. Bu kişilerin dezenformasyona hizmet ettiğini dile getirdi.

İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI

Yılmaz, Türkiye’nin sanayi gücünün temel taşı olan İstanbul Sanayi Odası’nın 24 bini aşkın üyesine dikkat çekti. “Enflasyonla mücadelede kararlı bir şekilde ilerliyoruz. 2025 Temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 269,4 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı.” sözlerini kullandı.

MAKROEKONOMİK PROGRAM TÜM TESTLERİ GEÇTİ

Son 2,5 yıldır uygulanan makroekonomik istikrar ve reform programının tüm stres testlerini başarıyla geçtiğine dikkat çeken Yılmaz, bu sayede Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının arttığını ve küresel risklere karşı güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti.

CARI AÇIKTA BEKLENTİ OVP’NİN ALTINDA

Ekonomi politikalarının dengeli sonuçlar verdiğini belirten Yılmaz, 2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini aktardı. Bu rakam, Orta Vadeli Program’da öngörülen yüzde 2’lik tahminin altında kalacak.

2026 HEDEFİ: YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİ

Yılmaz, hükümetin en büyük hedeflerinden birinin 2026 yılında Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak olduğunu söyledi. Bu vizyonun sürdürülebilir büyüme, ihracat artışı ve güçlü sanayi üretimiyle mümkün olduğunu vurguladı.