Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin İstikrarını Vurguladı

KÜRESEL BELİRSİZLİKLERE DİKKAT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Küresel belirsizliklerin arttığı, bölgesel çatışmaların ve istikrarsızlıkların derinleştiği bir dönemde, Türkiye bir istikrar merkezi olarak rotasını sağlam tutmaya devam ediyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, Türkiye’nin bu dönemlerde nasıl bir yol izlediğini vurguladı.

İSTİKRAR VE EKONOMİ

Yılmaz, ekonomide enflasyonu düşürmeye yönelik adımlar attıklarını ve yatırım, istihdam, üretim ile ihracata odaklı programlarını kararlılıkla uyguladıklarını belirtti. Ayrıca, sosyal politikada kalıcı refahı sağlam bir temele oturtmayı hedeflediklerini ifade etti. “Güvenlikte; savunma sanayiindeki büyük hamlelerimizin yanı sıra, Terörsüz Türkiye inisiyatifi ile iç cephemizi ve milli birliğimizi pekiştiriyoruz” şeklinde bilgiler paylaştı.

Dış POLİTİKA VE GÜÇ

Dış politikada etkin bir liderlikle güvenilir bir güç haline geldiklerini söyleyen Yılmaz, barış ve istikrara katkıda bulunduklarını belirtti. “Daha adil bir dünya mümkün” mottosuyla hareket ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi liderliği altında plan, program, tecrübe ve irade ile ilerlediklerini sözlerine ekledi.