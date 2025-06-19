Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin İstikrarını Vurguladı

KÜRESEL BELİRSİZLİKLERİ ÖNE ÇIKARIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Küresel belirsizliklerin arttığı, bölgesel çatışmaların ve istikrarsızlıkların derinleştiği bir dönemde, Türkiye bir istikrar merkezi olarak rotasını sağlam tutmaya devam ediyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarındaki politikalarını vurguladı.

EKONOMİK POLİTİKALARIMIZI UYGULUYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Ekonomide, enflasyonu düşüren; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı programımızı kararlılıkla uyguluyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin sosyal politikalarının sağlam temel üzerine kurulu olduğunu belirten Yılmaz, “Sosyal politikada, sağlam zeminde kalıcı refahı önceleyen yaklaşımımızla hareket ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK STRATEJİLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, güvenlik alanında da önemli adımlar atıldığını kaydederek, “Savunma sanayiindeki büyük hamlelerimizin yanı sıra, Terörsüz Türkiye inisiyatifi ile iç cephemizi ve milli birliğimizi pekiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

DÜNYA KONSEPTİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ

Dış politikaya da değinen Yılmaz, “Etkin liderlikle güven veren bir güç olarak barış ve istikrara katkıda bulunuyor, ‘Daha adil bir dünya mümkün’ diyoruz” dedi. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin tarihi birikim ve kurumsal kapasitesi ile başarıya ulaştığının altını çizdi.