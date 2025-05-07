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Cevdet Yılmaz, Ünal Üstel ile buluştu

GÖRÜŞME HAKKINDAKİ DETAYLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Yılmaz, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bu görüşmeye dair bir paylaşım yaptı.

İKİTİSAT VE İŞ BİRLİĞİ ÜZERİNE

Yılmaz, görüşmede iktisadi ve mali iş birliği protokolünün detaylarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını ifade etti. Ayrıca, bölgesel gelişmelerin yanı sıra önümüzdeki dönemde öne çıkması gereken projeleri ve iş birliği alanlarını değerlendirdiklerini belirtti. Yılmaz, Sayın Üstel’e “nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için” teşekkür etti.

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