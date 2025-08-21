Cevdet Yılmaz, Yapay Zeka Önemini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zekayı ulusal kalkınmanın, toplumsal refahın ve stratejik özerkliğin en temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti. Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Yandex iş birliğiyle başlatılan “Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı” açılış törenine katıldı. Törende Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy de yer aldı. Konuşmasında Yılmaz, “Yapay zeka, günümüzde bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanının ötesine taşmış; sağlık, ekonomi ve sosyal bilimler, yönetişim ve birçok alanı etkiler hale gelmiştir” dedi.

yapay zeka ve afet yönetimi

Yılmaz, yapay zekanın afet yönetimindeki önemine de dikkat çekti. “Sulama sistemlerinden enerji verimliliğine, ulaşım sistemlerinden başka alanlara varıncaya kadar yapay zekanın verimliliği artırmak, insan refahını artırmak için kullanımı mümkün” ifadelerini kullandı. Ayrıca yapay zeka destekli sistemler ile risk yönetiminin mümkün olabileceğini vurguladı. “Zararlı etkilerini olabildiğince azaltan, faydalarını çoğaltan bir anlayışla hareket ediyoruz” diyerek yapay zekanın etik ve hukuki boyutlarının önemine dikkat çekti.

yapay zekanın ekonomik etkileri

Yılmaz, yapay öğrenme gibi teknolojilerin akademik araştırmaları ve sanayiyi dönüştürebilecek yeni uygulama ve iş modelleri ortaya çıkardığını belirtti. “Yapay zekanın dünya ekonomisinde giderek daha fazla ağırlık kazandığını görüyoruz. 2030’larda yapay zekanın küresel ekonomiye katkısının 15.7 trilyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor” şeklinde konuştu. Bu dönüşümün ülkeler arası rekabet için önemli olduğunu ekledi. Ayrıca, yapay zeka konusunun eğitim sistemine entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

insana yapılan yatırımın önemi

Cevdet Yılmaz, “Yapay zekayı ulusal kalkınmamızın, toplumsal refahımızın ve stratejik özerkliğimizin en temel unsurlarından biri olarak görüyoruz” dedi. Bu çerçevede, ülkenin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisini (UYZS) hazırladıklarını açıkladı. “Yapay zeka ekosistemini büyütmek istiyorsak, nitelikli insan kaynağını merkeze alan politikaları geliştirmemiz şart” ifadelerini kullandı. Yılmaz, bu bağlamda ODTÜ-Yandex yüksek lisans programındaki iş birliğini çok önemli bulduğunu belirtti.

üniversitelerin rolü

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, yapay zekanın bilimin, ekonominin ve sanayinin dinamiklerini köklü bir biçimde değiştiren bir dönüşüm olduğunu söyledi. Yozgatlıgil, ODTÜ’nün Türkiye’nin kalkınma vizyonuna katkı sağladığını ve teknoloji şirketlerinde ODTÜ mezunlarının önemli görevler üstlendiğini aktardı. “Türkiye’nin yapay zeka stratejisi ile güçlü bir uyum gösteriyoruz” diyerek, üniversitelerin rolünü vurguladı.

protokol imzalandı

Törenin sonunda, Prof. Dr. Yozgatlıgil ve Popovskiy, Yandex Türkiye ile ODTÜ arasındaki iş birliğiyle ilgili protokolü imzaladı. Bu protokolle birlikte yapay zeka alanında gelişmelerin desteklenmesine yönelik büyük bir adım atılmış oldu.