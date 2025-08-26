Cevdet Yılmaz, Zafer Haftası’nı kutladı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI’NIN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümünü ve Zafer Haftası’nı kutladı. Yılmaz, mesajında “Milletimizin bin yıllık yürüyüşünde Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a uzanan zaferler, bağımsızlık irademizin ve hürriyet tutkumuzun nişaneleridir” dedi.

ECDADIN MİRASINI YAD ETMEK

Cevdet Yılmaz, “Aziz milletimize bu kutlu mirası armağan eden Sultan Alparslan’ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” diye ekledi. Ayrıca, “Büyük Taarruz, mazlum milletlere umut olmuş, Cumhuriyetimizin kapısını aralamıştır” ifadesini kullandı.

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAK

Yılmaz, Malazgirt’in Anadolu’nun ebedi vatanı olduğuna vurgu yaparak, “Bugün de aynı şuurla, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha müreffeh ve her alanda tam bağımsız bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanının sıklıkla belirttiğine dikkat çeken Yılmaz, “Ecdadımızın yolunda yürümek, kardeşliğimizi korumak ve birlik ruhumuzu geleceğe taşımak; Zafer Haftası’nın bizlere hatırlattığı en önemli sorumluluğumuzdur” dedi.

AZİZ MİLETİN YOLUNU AÇIK ETSİN

Son olarak Yılmaz, “Rabbim aziz milletimizin yolunu açık etsin. Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümü ve Zafer Haftamız kutlu olsun” ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.