Cevdet Yılmaz, Zirveye Çevrim İçi Katıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU LİDERLER ZİRVESİ’NE KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’ne çevrim içi şekilde katıldı. Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen, daha önce dört kez iştirak ettiğim ‘Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin bugün beşincisine çevrim içi olarak katıldım.” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde hibrit formatta gerçekleşen bu toplantıda, ABD Başkanı Sayın Trump’ın aldığı inisiyatif ile Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanması için yapılan diplomatik çabalar konuşuldu. Yılmaz, Türkiye’nin kalıcı barışın tesisi için her alanda öncü rol üstlenmeye hazır olduğunu, taraflar arasında diplomasi ve diyalogun öncelenmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Yılmaz, adil ve kalıcı barış sağlanıncaya kadar tüm imkanlarla diplomatik sürece destek vermeye devam edeceklerini belirtti.