Ceviz Büyüklüğünde Dolu Zarar Verdi

DOLU YAĞIŞI TARIMSAL ALANLARDA HASAR YARATTI

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, badem bahçelerine ve birçok tarımsal alana büyük zararlar verdi. Öğleden sonra başlayan bu dolu yağışı sonucunda Kahta, Samsat ve Besni ilçelerine bağlı köyler aniden beyaz bir örtüyle kaplandı. Dolu yağışının uzun sürmesi, bahçelerde ciddi hasarlara yol açtı. Bu durumda doluya yakalanan tavşan ve kuşlar da hayatını kaybetti.

ÇİFTÇİLER HASARI GÖRÜYOR

Çiftçiler, dolu yağışından sonra yere düşen bademleri toplarken, ağaçlar üzerinde büyük hasarların oluştuğunu belirtiyor. AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hasar tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını açıkladı. Şan, özellikle Besni, Kahta ve Samsat ilçelerinde dolu yağışından etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.