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Ceviz Üreticileri Birliği Toplandı

ÇORUM’DA CEVİZ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ’NİN GENEL KURULU

Türkiye’nin ceviz üretimi açısından önemli bir konuma sahip olan Çorum’un Oğuzlar ilçesinde, Ceviz Üreticileri Birliği olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Oğuzlar Cumhuriyet Meydanı Çay Bahçesi’nde tek liste ile yapıldı ve Oğuz Hantal, tekrar birlik başkanlığına seçildi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Genel kurulda ayrıca, birlikteliğin adı yapılan tüzük değişikliği ile birlikte Çorum Ceviz Üreticiler Birliği olarak güncellendi. Kongreye Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de katılım gösterdi.

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