Cevizdere Derneği’nde Görev Değişimi

GÖREV DEĞİŞİMİ YAŞANDI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Cevizdere Şehitleri ve Gazileri Derneği’nde başkanlık görevi değişikliği gerçekleşti. Mevcut başkan Tuna İşleyen, tekrar aday olmazken, genel kurulda Erol Gündüz başkan olarak seçildi. Gündüz, dernek üyeleri tarafından büyük bir destekle bu göreve geldi.

YENİ BAŞKANIN PROFİLİ

Erol Gündüz, Ordu ili Merkez Altınordu Kabadüz ilçesi nüfusuna kayıtlı. Eğitimini Altıntaş’ta tamamlayan Gündüz, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu. 1996 yılında Tavşanlı Askerlik Şubesi’nde göreve başlayan Gündüz, 2023 Mayıs ayında Asker Alma Uzmanı olarak emekli oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Gündüz’ün eşi Nefise Gündüz, Tavşanlı Fizik Tedavi Hastanesi’nde hemşire olarak çalışıyor. Ayrıca, Gündüz’ün bir şehit kardeşi olması, dernek üyeleri tarafından özel bir anlam ifade ediyor.

GELECEK HEDEF VE PLANI

Erol Gündüz, başkanlık görevini devraldıktan sonra yaptığı açıklamalarda, derneğin onursal başkanı Adem Öztürk ile birlikte geçmişteki çalışmaları daha da derinleştireceklerini aktardı. Gündüz, savaş alanlarının korunması ve bu bölgelere şehitlik anıtları dikme konularında önceliklerinin olacağını belirtti. Ayrıca, derneği ileri taşımak için gerekli tüm mücadeleyi vereceğini ifade etti.