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Cevizli Mahalle’sindeki Bina Yıkıldı

İSTANBUL’DA YIKILAN BİNA OLDU

İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan Cevizli Mahallesi’nde yer alan bir bina, üç ay önce kolonlarının patlaması sebebiyle boşaltılmış durumda. Bu bina, son depremde de hasar aldığını ortaya koydu. Çevredeki sakinler, binanın deprem sırasında zarar gördüğünü fark ettikten sonra yıkım ekiplerine ihbarda bulundu.

YIKIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA DEVİLDİ

Yıkım ekipleri ihbarın ardından derhal bölgeye yönlendi. Yıkım esnasında bina bir anda devrildi. Bu olay sonucu çevrede büyük bir toz bulutu oluştu. Neyse ki, şans eseri olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi. Olayla ilgili olarak gerekli çalışmalar başlatıldı.

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