Cevizli Mahallede Bina Yıkıldı

DEPREM NEDENİYLE YIKILMA TEHLİKESİ

İstanbul’un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Anıl Sokak’ta 3 ay önce kolonlarının patlaması sonucu boşaltılan bir bina, meydana gelen depremde hasar aldı. Çevredeki sakinler, binanın depremde hasar gördüğünü fark edince yıkım ekiplerine ihbarda bulundu.

YIKIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA GÖÇTÜ

İhbar üzerine gelen ekipler, yıkım çalışmalarına başladığı sırada bina bir anda devrildi. Devrilme sonucu sokak aniden toz bulutuyla kaplandı. Neyse ki olay sırasında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.