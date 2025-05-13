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Çevre Bakanı Bursa’ya Gitti

BAKAN MURAT KURUM BURSA’DA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2. Uludağ Çevre Forumu sebebiyle Bursa’ya geldi. Yenişehir Havalimanı’nda Bakan Kurum’u, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yenişehir Kaymakamı Hulusi Doğan ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

TOPLANTIYA HAREKET

Bakan Murat Kurum, Yenişehir Havalimanı’ndan Bursa Uludağ’da düzenlenecek toplantıya gitmek üzere yola çıktı. Üzerinde çalıştığı bir kentsel dönüşüm projesi ile ilgili olarak, deprem riski yüksek olan Bursa’da kent özelinde detayları paylaşacağı öğrenildi.

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