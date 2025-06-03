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Çevre Bakanı Kurum, Özbek’i Ağırladı

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKANI BAKAN KURUM İLE GÖRÜŞTÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i bakanlıkta kabul etti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i şampiyonluğun ardından Bakanlığımızda ağırladık, tebriklerimizi ilettik.” şeklinde ifadeler kullandı.

BAKAN KURUM’DAN GALATASARAY CAMİASINA BAŞARILAR

Bakan Kurum, aynı paylaşımında, “Tüm Galatasaray camiasını bir kez daha kutluyor; gelecek sezon Avrupa’da da başarılar diliyorum.” diyerek Galatasaray taraftarlarına ve yönetimine iyi dileklerde bulundu. Bu görüşme, kulübün elde ettiği başarıların ardından gerçekleştirildi.

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