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Çevre Bakanı Murat Kurum Toplantı Yaptı

GÖRÜŞME DETAYLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara, Adana ve Balıkesir büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Bu görüşme, yerel yönetimlerle iş birliği ve dayanışma sağlama amacı taşıyor.

BAKAN KURUM’UN AÇIKLAMASI

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, yerel yönetimlerle sürekli bir iletişim ve iş birliği anlayışının temellerini atıyor.

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