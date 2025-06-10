Çevre Bakanlığı, 2030’da Koruma Artıracak

HEDEFLERİ ARTTIRIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’de korunan alan oranını 2030’a kadar yüzde 30’a çıkarmayı planlıyor. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, doğal sit alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, yaban hayatı geliştirme sahaları ve sulak alanlar, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli karbon yutak alanları olarak kritik bir rol oynuyor. Bu doğrultuda, zaman içinde hız kazanan koruma çalışmaları aracılığıyla, 2011’de yüzde 6,22 olan korunan alan oranı, günümüzde yüzde 13,30’a ulaşmış durumda.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi’nin “kara, iç sular ve deniz alanlarının en az yüzde 30’unun korunması” hedefine uygun şekilde çalışmalarını sürdüren Bakanlık, korunan alan oranını arttıracak adımlar atıyor. Ayrıca, geçen yıl başlatılan 60 farklı potansiyel doğal sit alanı üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Özel Çevre Koruma Bölgelerinin sayısını artırmak amacıyla yapılan çalışmalarda, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 7 yeni bölgenin tespitini ve raporlamasını tamamladı. Bu yeni alanların ilan edilmesi, korunan alan oranını yüzde 13,30’dan yüzde 14,95’e yükseltmesi öngörülüyor. Yeni koruma altına alınacak bölgeler arasında Çanakkale-Balıkesir Kaz Dağları, Selçuk-Şirince, Bodrum Yarımadası, Sapanca Gölü, Adrasan, Kızılırmak Deltası ve Cilo Buzul Dağları da bulunuyor.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Bakanlık, Türkiye’nin “2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi” doğrultusunda, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü 12 proje kapsamında son 2 yıl içinde Hazine’ye ait yaklaşık 700 hektarlık alanı ağaçlandırıyor. Bu çalışmalar, yılda yaklaşık 3.400 ton karbon tutulumu sağlıyor. Ek olarak, Bakanlık 10.524 anıt ağacı ve 304 mağarayı tescilleyerek koruma altına aldı.