Çevre Bakanlığı, 53 Tesise Ceza Kesti

CEZALARIN UYGULANMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hava kirliliği yaratan 53 sanayi tesisine toplamda 38 milyon 114 bin 589 TL ceza uyguladı. Bakanlık, yaptığı açıklamada, sürekli izleme merkezi (SİM) aracılığıyla Türkiye genelindeki 414 sanayi tesisi ve 802 bacadaki emisyon değerlerinin 7 gün 24 saat boyunca anlık olarak takip edildiğini bildirdi.

DENETİM VE İzLEME SİSTEMLERİ

Bakanlık, sahadaki periyodik denetimlerin yanı sıra, tesis ve bacalardan atmosfere salınan kirletici gazlar ile partikül maddelerin sürekli olarak ölçülüp kaydedildiğini belirtiyor. Bu emisyon verilerinde yasal sınır aşımları, anında Sürekli İzleme Merkezi’ne rapor yapılıyor. Mayıs ayında yapılan incelemelerin sonucunda hava kirliliğine sebep olan tesisler tespit edildi ve ceza uygulandı.

BAKANIN AÇIKLAMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çevremizi korumak için gece gündüz çalışıyor, hava kirliliğiyle mücadelede taviz vermiyoruz. Kurallara uymayan sanayi tesislerine gerekli cezaları uyguladık. Denetimlerimizi her alanda artıracağız. Halkımızın sağlığı ve doğamız için mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.