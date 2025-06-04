ÇEVRE Bakanlığı, Amasra’ya ceza verdi

CEZA UYGULANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın’ın Amasra ilçesinde denize maden atığı döken kömür ocağına 1 milyon 337 bin TL idari ceza uyguladı. Bakanlığın açıklamasına göre, Amasra’daki deniz kirliliğiyle ilgili haberlerin ardından Bartın İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gömü köyündeki kömür ocağından dere aracılığıyla denize maden atığı döküldüğü belirlendi.

SORUMLULARA SUÇ DUYURUSU

İşletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi gereği 1 milyon 337 bin 334 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.