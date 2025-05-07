Çevre Bakanlığı Vergi Kaybını Önlemekte

DENETİMLERE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DA KATILDI

Her yıl artan vergi kaybını önlemek amacıyla başlatılan denetim süreçlerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da dahil oldu. Son zamanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sahte sigortalılarla ilgili olarak başlattığı ‘ifade alma’ süreci, bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından son yıllarda yapılan alım-satım işlemlerine konu tapular için uygulamaya alındı.

VERGİ KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMAYA DİKKAT ÇEKİLİYOR

2024 yılına yönelik konut alım-satım işlemlerini inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tapu satışının bir kısmını rayiç bedel üzerinden gerçekleştiren ve geri kalan kısmını elden ödeyen tarafları ifade vermeye çağırdı. Türkiye’de sıklıkla kullanılan bu yöntemde, tapu harcını daha az ödemek isteyen alıcı ve satıcı, dairenin gerçek satış fiyatını çok daha düşük göstererek ödeyecekleri harç bedelini düşürebiliyor.