Çevre Bakanlığı, Yapı Ustalarını Kayıt Altına Alacak

YAPI USTALARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ KAYIT ALTINA ALINIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, inşaat sektörü içerisinde çalışan yapı ustalarının mesleki yeterliliklerini e-Devlet üzerinden kayıt altına alma çalışması başlatıyor. Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Yetki Belgeli Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı ve bu yılın sonunda yürürlüğe girmesi planlanıyor.

KAYIT SİSTEMİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

Yönetmelik sayesinde, yapım işlerinde görev alacak yapı ustalarının kayıt altına alınması sağlanacak. İnşaat sektöründe belgeli eleman eksikliği yaşamamak için ustaların mesleki niteliklerinin artırılması ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi hedefleniyor. İlgili kanunla zorunlu hale getirilen mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Eğitim Kanunu’na dayanan ustalık belgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversitelerden alınan diplomanın sahipleri, Bakanlığın “ŞantiyeM” uygulamasına e-Devlet üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Uygulama, yapı ruhsatı sistemleri ile entegre bir şekilde çalışacak. Şantiye bazlı takip sistemine kademeli geçiş planlanıyor. Yönetmeliğin yürürlüğünden bir yıl sonra 4 bin 500 metrekare üzerindeki işlerde, üç yıl içerisinde 1500-4 bin 500 metrekarelik işlerde ve dört yıl sonra 500-1500 metrekarelik işlerde uygulanmaya başlanacak. Sistemin hayata geçirilmesiyle, şantiyelerde işveren veya alt işverenler tarafından istihdam edilen tüm yapı ustalarının işe başlama ve işi bırakma bilgileri şantiye şefleri tarafından sistem üzerinden kaydedilecek.

KALİTELİ VE GÜVENLİ YAPILAŞMA HEDEFİ

Yeni sistemle yapı ustalarının iş bazlı takibi sağlanacak. Bu sayede yapım süreçlerinde yetki belgeli çalışma teşvik edilecek, mesleki yetkinlik artırılacak. Böylece son kullanıcı olan yapı sahiplerinin memnuniyetini esas alan ve kaliteli, güvenli yapılaşmanın önünü açacak bir sistem oluşturulmuş olacak.