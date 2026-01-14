Çevre Bakanlığından Müstakil Konutlara Otopark Düzenlemesi

MÜSTAKİL KONUTLARDA YENİ DÜZENLEMELER

Maliklerin ve belediyelerin tarafında binlerce dava konusu olan müstakil konutlardaki yapı ruhsatları ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önemli düzenlemelere imza attı.

MÜSTAKİL YAPILARDA OTOPARKLARA ONAY

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen güncellemeyle birlikte, yalnızca tek bağımsız bölümlü müstakil konutların bulunduğu parseller için 634 sayılı Kanun çerçevesinde muvafakat almak şartıyla, her bir müstakil konutta benzer uygulamalar yapılması öngörülüyor. Uygulamaların can güvenliği tedbirleri başta olmak üzere görsel ve yapısal bütünlük arz etmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, fen ve sanat kurallarına uygun olmasının yanı sıra taşıyıcı sistemi zedelemeden, yangın önlemleri alınarak ve parsel sınırları ihlal edilmeden, otopark yönetmeliğinde belirtilen bağımsız bölüm için ayrılması gereken otopark sayısı çerçevesinde, en az iki yanı açık yapıların iç yüksekliği 3 metreyi geçmeyecek şekilde bahçe mesafelerinde yapılması, metal profiller üzerine basit garaj örtüsü olarak tutulacak ve ruhsata tabi olmayacak.

RÜZGARLIK HOLÜ DE RUHSATTAN MUAF TUTULACAK

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, müstakil konutlarda binanın giriş kapısının önünde bulunan, alanı 7 metrekareyi ve iç yüksekliği 3 metreyi aşmayan dökülebilir takılır nitelikteki malzemeden yapılacak rüzgarlık holü ruhsattan muaf tutulacak. Bu alanların genel olarak kış bahçesi tarzında kullanılması öngörülüyor.

YANGIN MERDİVENİ DETAYI

Mevzuat değişikliği nedeniyle mevcut yapılarda yangın merdiveni inşası zorunlu hale geldiğinde, bina içinde yangın merdiveni tesis edilemiyor ise, can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla parsel sınırlarına en az 1.50 metre mesafe bırakılması koşuluyla yan ve arka bahçe mesafeleri içinde, ön bahçelerde ise parsel sınırına en az 3 metre mesafe bırakılacak şekilde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikteki şartlara uygun asgari ölçülerde yangın merdiveni yapılabileceği belirtiliyor.