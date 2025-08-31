Çevre Bilincini Artıran Anlamlı Proje

İZMİR’İN MENEMEN İLÇESİNDE ÇEVRE FARKINDALIK PROJESİ

İzmir’in Menemen ilçesinde çevre bilincini artırmayı amaçlayan bir proje hayata geçti ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Bu anlamlı girişim, mahalle muhtarı Cihan Yandı’nın öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Projede, çocukların çöplerini çöp kutusuna atmaları için onları teşvik etmek amacıyla küçük ödüller sunuluyor. Çocuklara süt, yetişkinlere ise çay ikram edilerek çevre bilinci kazandırmaya çalışılıyor.

GÜZEL TÜRKELİ’Yİ KORUMAK AMACIYLA

Fatih Mahallesi’nde yürütülen proje, “Güzel Türkeli’mizi seviyorum, çöplerimi çöp kutusuna atıyorum” sloganıyla dikkat çekiyor. Muhtar Cihan Yandı, bu yürütülen projenin kısa sürede mahalle sakinleri ve çevre gönüllülerinin desteğini aldığını ifade ediyor. Yandı, doğaya rastgele bırakılan cam ve plastik atıkların büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekerken, “Bu girişimle temiz bir çevre bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diyor.

ÖRNEK BİR FARKINDALIK PROJESİ

Muhtar Yandı, “Projemiz Türkeli’de başlayıp Türkiye’ye yayılacak bir farkındalık çalışmasıdır” diyerek hedeflerini açıklıyor. Doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı olma amacı güden bu projenin, gençler ve çocuklar üzerinde olumlu etkiler yaratmayı planladıklarını belirtiyor. Yangın haberlerine de değinen Yandı, “Bu yangınlarla büyük bir mücadele veriliyor ve çoğu insan kaynaklı. Çöpler yüzünden doğa ve hayvanlar da etkileniyor” diyor.

DESTEKLER BÜYÜYOR

Farkındalık faaliyetinin büyük ilgi gördüğünü ve desteklendiğini vurgulayan Yandı, “Çöplerini toplayıp çöp kutusuna atan çocuklardan ve yetişkinlerden video istedim. Video gönderenlere ‘çaylar muhtardan’ diyerek onları muhtarlığa davet ettim” şeklinde açıklama yapıyor. Yandı, bu projeden fayda sağlamak adına, video gönderen çocuklara süt hediye edildiğini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını aktarıyor. “Gerçek bir farkındalık oluşturduk ve güzel tepkiler aldık” diyor.