Çevre Haftası Etkinliği Düzenlendi

ETKİNLİK HAZIRLANDI

Çevre Haftası çerçevesinde Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, “Çevrene İyi Bak” temalı etkinlik düzenledi. “Plastik Kirliliği ile Mücadele” konulu bu farkındalık etkinliği, Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, öğrencilere çevre bilincinin önemi eğlenceli yollarla aktarıldı.

PLASTİK KİRLİLİĞİNE DİKKAT İÇİN ETKİNLİKLER YAPILDI

Plastik kirliliği konusuna dikkat çekmek amacıyla palyaço gösterileri, danslar ve diğer eğlenceli etkinlikler ile bu konuya eğilim oluşturuldu. Fidan dikimi, bez çanta boyama ve duvar boyama gibi çeşitli etkinliklerle de çocukların çevre bilincini artırmak hedeflendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim, “Hepimiz çevremize iyi bakmalıyız” diyerek, etkinliklerin detayları hakkında bilgi verdi.

HATIRA FOTOĞRAFI İLE TAMAMLANDI

Sevim, “Türkiye Çevre Haftası kapsamında Bayburt’umuzda çeşitli etkinliklerde bulunduk. Bez çanta boyamaları yaptık, palyaço gösterilerimiz oldu. Çocuklarımızda farkındalık oluşturmak için eğlenceli programlarımız oldu. Duvar boyamaları ve fidan dikimi faaliyetlerinde bulunduk. Hepimiz doğamıza ve çevremize iyi bakmalıyız” ifadelerini kullandı. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.