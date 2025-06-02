Çevre Haftası’nda Minik DOA Filmi Yayınlandı

ÇEVRE HAFTASI KAPSAMINDA ANİMASYON FİLMİ PAYLAŞILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Haftası dolayısıyla Depozito Yönetim Sistemi’ni tanıtan Minik DOA’lar isimli animasyon filmini sosyal medya üzerinden paylaştı. Murat Kurum, bu paylaşıma yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın bu akşamki uyku hikayesi bizden. Yeşil Gelecek Adası’nın minik DOA’larıyla tanışalım” ifadelerini kullandı. Animasyon filminde, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesine atılan bir plastik şişenin geri dönüşümü, yapay zeka desteğiyle oluşturulan ‘minyatür işçiler’ kullanılarak görselleştiriliyor. Yeşil Gelecek Adası’nda yaşayan ‘Minik DOA’ karakterlerinin geri dönüşüm dünyasına dair hikayesi etkileyici bir masal gibi sunuluyor. Film aracılığıyla ‘Yeterince var’ sloganı hatırlatılarak Sıfır Atık Hareketi’ne dikkat çekiliyor.

DEPOZİTO SİSTEMİ ÜLKE GENELİNDE UYGULANACAK

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozito Yönetim Sistemi, 2019 yılında pilot ilçe olarak Ankara’nın Kızılcahamam bölgesinde başlamış ve Şubat 2025 itibarıyla Sakarya’da uygulamaya konulacak. Sistemin başarılı uygulamaları sayesinde Kızılcahamam bölgesinde yılda ortalama 472 ton atık geri dönüştürülüyor. Sakarya’da ise sadece 1,5 ayda 100 ton atık cam toplanmış durumda. Pilot uygulama bölgesi olarak Erzurum, Samsun, Mersin, Gaziantep, Konya ve İzmir’de de kurulum çalışmalarına başlanmışken, 2026 yılına gelindiğinde tüm Türkiye’de Depozito Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesi planlanıyor.

DOA UYGULAMASI NASIL İŞLEYİYOR?

Bu sistemle, DOA logosu taşayan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajlar DOA İade Makineleri’ne bırakılıyor. Her bir ambalaj için belirlenen tutar, vatandaşların cep telefonlarında kullanabildiği dijital cüzdan uygulamasında birikiyor. Böylece geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılması hedeflenirken, aynı zamanda vatandaşlar da kazanç elde ediyor. Biriken tutarın kullanımı, anlaşmalı mağazalar, marketler ve restoranlarda QR kod okutularak sağlanıyor ya da transfer yoluyla banka hesaplarına aktarılabiliyor.