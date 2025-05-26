Çevre İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu Hayatını Kaybetti

ÇANAKKALE’DE DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE KAYBOLAN MÜDÜR YARDIMCISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde yer alan Gürleyik Şelalesi yakınlarında gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde kayboldu. 17 kişilik ekip ile doğa gezisine katılan Bartu’dan, dün saat 16.00 sıralarında haber alınamadı. Grup üyeleri durumu hemen jandarmaya bildirdi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbarın ardından geniş çaplı bir arama-kurtarma çalışması başladı. Çanakkale İl AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun’un koordinasyonunda yürütülen operasyonlara, İl Jandarma Komutanlığı’ndan 25 kişilik bir ekip, iz takip köpeği, 2 dron ve AFAD ile AKUT ekipleri katıldı. Ayrıca çevre köylerden gelen gönüllüler de çalışmalara dahil oldu. İlk ekip, 50 kişiden oluşurken, AFAD Başkanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli illerinden gelen 70 kişilik destek ekibi ile birlikte toplamda 120 kişilik bir arama ordusu bölgeyi taramaya başladı.

CANSIZ BEDENİ 27 SAAT SONRA BULUNDU

Yapılan yoğun aramalar sonucunda üzücü haber, kaybolduktan 27 saat sonra geldi. Adil Bartu’nun cansız bedeni, Gürleyik Şelalesi çevresinde bulundu. Çanakkale Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kazdağı’nda yürüyüş sırasında kaybolan vatandaşımız için Jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve çevre illerden gelen ekiplerin yanı sıra bölge halkının da katılımıyla kapsamlı bir arama kurtarma çalışması yürütülmüştür” ifadelerine yer verildi.