Çevre Politikalarıyla Plastik Kısıtlanıyor

SIFIR ATIK VİZYONU İLE TARİHİ BİR ADIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “‘Sıfır Atık’ vizyonumuzla tarihi bir adımı daha atıyoruz. Tek kullanımlık plastiklerde kısıtlamaya gidiyor, denizlere ve ekosisteme sahip çıkıyoruz” dedi. Bakan Kurum, ‘Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası’nın döngüsel ekonomi vizyonuyla hazırlandığını ifade etti. Ayrıca, “Sektörü döngüsel ekonomiye yönlendirip, ‘Tek değil sürdürülebilir üretim’ diyoruz. Depozito Sistemi gibi uygulamalarla destekleyeceğimiz bu yol haritasında, tek kullanımlık plastikler konusunda ilerlemeler kaydedilecek” şeklinde bilgi verdi.

CENEVRE’DE TAKDİR GÖRDÜ

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’nin ‘Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası’, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından gerçekleştirilen Hükümetlerarası Müzakere Komitesi toplantısında duyuruldu. Yeni yasalaşan İklim Kanunu ile uyumlu şekilde hazırlanan yol haritası, Cenevre’deki uluslararası toplantılarda beğeni topladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı bu yol haritasında, 22 kamu kurumu ve kuruluşu için 44 eylem belirlendi. Tek kullanımlık plastiklerin geri dönüşümle üretilmesinin yaygınlaştırılması ve tüketiminin azaltılması hedefleniyor. Aynı zamanda mikroplastikler ve deniz için çöp girdilerinin azaltılması amacıyla gerekli adımlar belirlenecek.

KISITLAMALAR VE YENİ DÜZENLEMELER

İlk olarak 2025-2027 yıllarını kapsayan kısa vadeli eylem planı uygulanacak. Bu doğrultuda ‘Ulusal Plastik Stratejisi ve Eylem Planı’ oluşturulacak ve tek kullanımlık plastiklere yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Ürünler listelenecek, kısıtlamalara gidilecek ve gıda ambalajları ile içecek kaplarının tüketimi azaltılacak. Ayrıca, Ücrete Dayalı Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) planları belirlenecek. Bu yaklaşımla, plastik üreticileri sorumluluklarını yerine getirmek zorunda kalacak. Ayrıca, otel, restoran ve kafe gibi hizmet veren yerlerde sürdürülebilir alternatiflerin yaygınlaşması sağlanacak.

AB KRİTERLERİNE UYUMLU YENİ DÜZENLEMELER

Orta vadeli plan, 2028-2032 yıllarını kapsayacak ve ‘Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ AB standartlarına uygun olarak revize edilecek. Pet şişelerin ayrı toplanma oranı yüzde 77’den yüzde 90’a yükseltilecek. Ayrıca, içecek kapları ve bazı ürünler için etiketleme zorunluluğu getirilecek. Mikroplastik kaynaklarının haritalanması ve izlenmesi amacıyla denizler için izleme programları geliştirilecek. Mikroplastiklerin kara ve deniz kökenli kaynaklardan izlenebilmesi için de düzenli kontroller sağlanacak.

YEŞİL ALTERNATİFLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Son olarak, uzun vadeli eylem planı 2033 ve sonrasını kapsayacak. Bu kapsamda, yeniden kullanım ve doldurma gibi döngüsel iş modellerinin benimsenmesi sağlanacak. Ayrıca, biyobozunurluk ve kompostlanabilirlik testleri uluslararası standartlara göre güncellenecek. Tek kullanımlık plastik alternatiflerinin tasarımlarında geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı teşvik edilecek. Ayrıca, mikroplastiklerin kısıtlanması amacıyla ilgili yasal düzenlemeler yapılacak. Kapsamlı bir şekilde, bu süreçlerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için çeşitli adımlar atılacak.