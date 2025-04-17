ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM D. BAKANI ZİYARET ETTİ

FENERBAHÇE YÖNETİMİYLE GÖRÜŞME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Hamdi Akın’ı bakanlıkta kabul etti. Bu görüşmenin ardından Bakan Kurum, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Hamdi Akın’ı Bakanlığımızda ağırladık. Sarı lacivertli camiamıza, yönetimine ve sahada emek veren sporcularımıza başarılar diliyorum. Spor kulüplerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.”

SPORUN DESTEKLENMESİNE VURGU

Bakan Kurum’un yaptığı bu ziyaret, futbol camiası ve sporun desteklenmesi konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe gibi köklü bir kulübün yönetimiyle gerçekleştirilen bu görüşmenin, gelecekte spor alanında başka iş birliklerine zemin hazırlayabileceği düşünülüyor. Bakanlık, özellikle spor kulüplerinin gelişimi için gereken desteği sunmaya devam ediyor.