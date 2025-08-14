Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, UNEP toplantısında aktif rol oynayacak

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kapsamında plastik kirliliğinin azaltılması amacıyla düzenlenen uluslararası toplantıda yapıcı bir rol oynamaya devam edeceklerini açıkladı. Varank, İsviçre’nin Cenevre kentinde, UNEP tarafından düzenlenen ve plastik kirliliğiyle ilgili yasal bağlayıcılığı olan bir belgenin hazırlıkları konusunda uzlaşmayı hedefleyen Hükümetlerarası Müzakere Komitesi’nin beşinci oturumunun ikinci bölümüne katıldığını belirtti. Türkiye’nin uluslararası müzakerelerde çevre konusunda aktif bir katkı sağladığını vurgulayan Varank, bu toplantıya güçlü bir müzakere heyetiyle katıldıklarını ifade etti.

MÜZAKERELERDE ETKİNLİK VURGUSU

Varank, Türk heyetinin müzakereleri yakından takip ettiğini ve etkin bir şekilde çalıştığını aktardı. Bu toplantının öncekilerden daha yoğun olduğunu ve buradan bir karar çıkmasını umduğunu ifade eden Varank, “UNEP İcra Direktörü Sayın Inger Andersen ile yaptığımız ikili görüşmede, Türkiye’nin hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerle arada köprü olabileceğini ifade ettiler. Biz de desteklerimizi ilettik.” dedi. Plastik kirliliğinin müzakerelerde zor bir konu olduğunu dile getiren Varank, karar çıkması konusunda umudunu sürdürdüğünü belirtti.

SIFIR ATIK PROJESİ VE TAKDİR

Varank, Türkiye’nin çevre ve iklim değişikliği konusundaki çalışmalarının BM tarafından yakından takip edildiğini ve “Sıfır Atık” projesinin BM nezdinde takdir gördüğünü duyurdu. Bu projenin dünya literatürüne girmiş olması ve Türkiye’yi gururlandırdığını ifade eden Varank, toplantılarda bu projeyi tanıttıklarını ve birçok ülkenin bu konudaki çalışmaları takip ettiğini belirtmiştir. Ayrıca, çeşitli ülkelerle iş birlikleri kurma kararı aldıklarını da vurguladı.

PLASTİKLE MÜCADELEDE ÖNCÜLÜK HEDEFİ

Brezilya heyetiyle yapılan toplantının Brezilya’da gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP30) nedeniyle daha önemli olduğuna değinen Varank, Türkiye’nin tek kullanımlık plastikler ve mikroplastikler konusundaki yol haritasını yayınladığını belirtti. Bu eylem planı doğrultusunda plastik kirliliğiyle ilgili hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, Irak Çevre Bakanı Halow Al Askari, Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Mohamad Anjrani, Brezilya’nın Çevre ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Adalberto Maluf ve Güney Kore İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Keeyong Chung ile de ikili görüşmeler yaptığını ekledi.