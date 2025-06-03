Haberler

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Kutladı

BAKAN KURUM GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelerek, kulübün şampiyonluğundan dolayı kutlama gerçekleştirdi. Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i şampiyonluğun ardından Bakanlığımızda ağırladık, tebriklerimizi ilettik. Tüm Galatasaray camiasını bir kez daha kutluyor, gelecek sezon Avrupa’da da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZBEK’TEN HEDİYE

Dursun Özbek, Bakan Kurum’a şampiyonluk hediyesi olarak Galatasaray forması takdim etti. Bu buluşma, iki taraf için de anlamlı bir anı olarak kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Antalya’da Drift Yapan Sürücüye Ceza

Antalya'nın Serik ilçesinde drift yapan bir sürücüye 65 bin lira ceza kesildi. Jandarma, güvenlik kameraları ile tespit edip ehliyetine el koydu ve aracı trafikten men etti.
Haberler

Tekirdağ’da Tefecilere Operasyon Yapıldı

Tekirdağ'da jandarma, tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına alırken, çeşitli silahlar ve belgeler de ele geçirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.