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Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 Bin Konut Tamamladı

ÇEVRE BAKANLIĞI İNŞAATI TAMAMLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay’ın Hassa ilçesinde Aşağıkarafakılı Mahallesi’nde 3 binden fazla konutun inşasını tamamladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat depremlerinde ciddi hasar gören Hatay’ın Hassa ilçesinin yeniden inşa sürecinin devam ettiği belirtildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aşağıkarafakılı Mahallesi’nde 661 bin metrekarelik bir alanda 206 blok halinde 3 bin 878 konut inşa etti. Bu konutlar, hak sahiplerine etaplar halinde teslim ediliyor.

BAKAN KURUM’DAN DUYGULU PAYLAŞIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan konutların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşıp, depremzede hak sahibi Yunus Demir’in “Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı” sözlerini alıntıladı. Kurum, paylaşımında, “Hatay Hassa’daki afet konutlarımızı gördünüz mü?” ifadelerine yer verdi.

HİZMETLERDEN MEMNUNİYET

Bakan Kurum’un paylaşımlarında yer alan hak sahibi Yunus Demir, devletin verdikleri sözü yerine getirdiğini vurgulayarak, “Evimizin hemen arkasında park var. Parkı dört dörtlük yapmışlar. Güvenerek, pencereden çocuklarımıza bakabiliyoruz. Eşimizle gidiyoruz, spor yapıyoruz. Gerçekten devlet bize bir ev değil, yuvanın içinde yuva yaptı. Her şeyi dört dörtlük, çok güzel bir yaşam alanı yaptı” dedi.

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