ÇEVRE, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Denetim Yaptı

DENETİMLERİN SONUCU CEZALAR HESAPLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilaj denetimleri çerçevesinde, ileri biyolojik arıtmaya geçmeyen iki tesisle ilgili olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne 6 milyon 687 bin TL ceza uyguladı. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Marmara Denizi’nde 2021 yılında beliren müsilaj sorununa yönelik 6 Haziran 2021’de bakanlık koordinasyonuyla 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı açıklanmıştı. Bu plan gereği, bölgedeki atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi zorunlu hale getirildi. Marmara Denizi Havzası’ndaki belediyelerin bu tür tesisleri kurma süresi 15 Haziran 2025’te sona erecek. Ancak mevcut durumda, bakanlığa sunulan 169 iş planından yalnızca 42’si tamamlandı. 2021 yılında Marmara Bölgesi’nde yüzde 51 olan ileri biyolojik atık su arıtma oranı, yüzde 0,7’lik bir artışla yüzde 51,7’ye yükseldi.

EŞ ZAMANLI DENETİMLER BAŞLATILDI

Bakanlık, takvimdeki yükümlülüklerin yerine getirilmediği üzerine 23 Haziran’da Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde 480 tesiste eş zamanlı denetimlere girişti. Mevcut atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtma sistemine geçip geçmediği ve standartlara uygun faaliyet gösterip göstermedikleri 50 kişilik denetim ekibi ve 24 yetkili çevre laboratuvarının katkısıyla kontrol ediliyor. Bu çerçevede Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ile Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde denetimler yapıldı. İleri biyolojik arıtmaya geçmeyen bu tesislerdeki ihlaller sebebiyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne 6 milyon 687 bin TL idari ceza verildi. Daha önce benzer bir durumda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne de 6 milyon 687 bin TL ceza uygulanmıştı. Ayrıca, yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj eden Yalova Belediye Başkanlığı’na ise 1 milyon 337 bin 354 TL ceza kesildi. Diğer illerden alınan numunelerin incelenmesi devam ediyor.

KAPATMA CEZALARI UYGULANDI

Marmara Havzası’nda bu yıl ocak ayından itibaren toplam 5 bin 638 tesiste denetimler gerçekleştirildi ve 822 milyon 547 bin 811 TL tutarında ceza uygulandı. Denetlemeler sonucunda 55 tesise kapatma cezası verilmişken, aynı dönemde Marmara Denizi’nde gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla 34 bin 467 deniz aracı da denetlendi. Bu denetimlerde 60 deniz aracı için toplamda 978 bin 909 bin 257 TL idari ceza kesildi.