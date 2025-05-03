Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tokİ Paylaşım Yaptı

TOKİ’DEN KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında bir paylaşım yaptı. TOKİ’nin sosyal medya üzerinden yayınladığı videolu içerikte, külliyenin toplamda 188 bin metrekarelik bir alanı kapladığı ve bu alanda 25 bin 210 metrekarelik KKTC Cumhurbaşkanlığı ile 20 bin 10 metrekarelik Cumhuriyet Meclisi hizmet binalarının bulunduğu aktarıldı.

ŞİMGESEL ÖNEMİ VURGULANILDI

Aynı zamanda, külliyede makam odaları, kabul, toplantı ve konferans salonları, kütüphane ve yemek salonlarının da yer aldığı belirtildi. Yapılan paylaşımda, külliyenin “KKTC’nin bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi olacağı” ifadesi öne çıkarken, “Proje hayırlı uğurlu olsun. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle bugün hizmete açıyoruz.” denildi.