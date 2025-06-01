Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Projesi

DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, 3 Boyutlu Şehir Modeli ve Değer Bilgi Merkezi projeleriyle tapuda dijital dönüşümün hızlanacağını belirtti. Gedikli, “3 Boyutlu Şehir Modelleri projemizle tapu kayıt bilgileri ve kadastro verilerini sisteme entegre edip, şehirlerin tüm yapı envanterinin dijital ikizini altyapısıyla birlikte oluşturmuş olacağız.” dedi. Bu projeler kapsamında tapuda başlatılan dijital dönüşüm sürecinin detaylarına da yer veren Gedikli, 3 Boyutlu Şehir Modeli’nin şehirlerin dijital ikizi olarak tasarlandığını ifade etti ve bu projeyle alan, bölge, bina ve bağımsız bölümlerin sayısal modellerinin oluşturulacağını söyledi.

Gedikli, projenin bir diğer önemli parçasının Değer Bilgi Merkezi olduğunu açıkladı. Burada oluşturulan her bağımsız bölümün cephesi, yönü, metrekaresi ve oda sayısı gibi verilerin dijital olarak kayıt altına alınacağını ifade etti. Değerlemenin mevcut kriterler dikkate alınarak yapılacağını aktaran Gedikli, özel sektör ve değerleme kuruluşlarıyla birlikte sokak, cadde ve mahalle düzeyinde metrekare birim fiyatı verilerinin toplanacağını ve bu verilerin algoritmalarla işleneceğini duyurdu. Böylece, “Değerleme saniyeler içinde yapılabilecek.” bilgisini de ekledi.

VATANDAŞLARA YOL GÖSTERİCİ ALTYAPI

Değer Bilgi Merkezi’nin konut piyasasında vatandaşa yol gösterici olacağını belirten Gedikli, “Bir vatandaşımız herhangi bir taşınmaz alırken, satarken ya da bilgi edinmek isterken artık ortak bir altyapı üzerinden karşılaştırma yapabilecek.” şeklinde konuştu. Bu yeni sistem ile her bağımsız bölümün metrekare bazında değeri sistem üzerinden şeffaf bir şekilde görülebilecek ve brüt alan büyüklüğü gibi teknik detaylar ortak bir yapıda oluşturulacak. Yatırım yapmak ya da bilgi almak isteyen vatandaşlara güçlü bir dijital altyapı sunulacak.

ZAMAN VE VERİMLİLİK KONUSUNDA YENİLİKLER

Gedikli, taşınmaz değerlemesinin Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) bağlı kuruluşlarca yapılacağını hatırlattı. Daha önce değerleme kuruluşlarının, bir taşınmaza ilişkin ekspertiz çalışması yaparken tapu müdürlüğü, belediye gibi birçok alana giderek bilgi edindiğini ve raporlar hazırladığını ifade etti. Değer Bilgi Merkezi ile artık saniyeler içinde tek tıkla ulaşabileceklerini belirten Gedikli, bu durumun hem zamandan tasarruf sağlayacağını hem de işlerin daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyacağını vurguladı.

RİSKLİ YAPILAR GÖRÜLEBİLECEK

İstanbul’un taşınmaz ekonomisindeki büyük payına dikkat çeken Gedikli, Türkiye’deki tapu harçlarının üçte birinin İstanbul’dan elde edildiğini belirtti. Deprem riski yüksek bir şehir olan İstanbul’da projeyi 2026’nın ilk çeyreğinde uygulamaya koyacaklarını ve 2027’nin yarısına kadar tüm Türkiye’de bu sistemi hayata geçirmek istediklerini açıkladı. Gedikli, yeni sistemle ekran üzerinden mahalle düzeyinde sorgulama yapılabileceğini de aktararak, bu sistem sayesinde taşınmazların ve bağımsız bölümlerin hangisinin 1999 öncesi yapıldığı ile riskli yapı olup olmadığının görülebileceğini duyurdu.

TESCİLLENMEMİŞ ALANLAR KAYIT ALTINA ALINIYOR

Türkiye’de hala tescillenmemiş alanların bulunduğunu bildiren Gedikli, bu konuda çalışmalara başladıklarını ve amaçlarının kayıt dışı tek metrekare bırakmamak olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu alanların planlama kararlarına uygun şekilde tescil edileceğini belirterek, “Koruma alanı niteliğindeyse korunacak, tarım, turizm ya da sanayi alanıysa bu doğrultuda değerlendirilecek. Böylece ekonomiye de katkı sağlanmış olacak.” açıklamasında bulundu.