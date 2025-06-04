Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Yanlış İddiaları Reddetti

AKARYAKIT İSTASYONLARI İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında dile getirdiği akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. Bakanlık, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011 yılından itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahiptir” dedi.

YETKİLERİN DEĞİŞİMİNE DAİR AÇIKLAMA

Açıklamada ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin bu yetki ile ilgili olarak birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal kararı verdiği aktarıldı. Bakanlık, “Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM’de de onaylanarak İmar Kanunu’na eklenmiştir. Kısacası; durum geçmişte de var olan yetkilerin Yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir” ifadelerini kullandı.

ÖZEL UYGULAMALARA YER YOK

Bakanlık, açıklamasında bu durumun yeni bir düzenleme olmadığını ve iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulamanın söz konusu olamadığını vurguladı. Bu bilgiler, kamuoyuna yayımlanan resmi açıklama ile paylaşılmıştır.