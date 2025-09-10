Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi

ETKİNLİK DETAYLARI

Kumluca’nın Adrasan Plajı’nda çevre temizliği organizasyonu yapıldı. Bu etkinliğe Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Adrasan Mahalle Muhtarı Birol Atalay, Adrasan Gelişim Derneği Başkanı Serkan Konuralp, belediye çalışanları, çevre gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

ÇEVRE BİLİNCİNE VURGU

Başkan Avcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, çevre bilinci oluşturmanın ve yaşadıkları yeri temiz tutmanın önemine dikkat çekerek, “İnsanlarda çevre bilinci oluşturmak ve yaşadıkları yeri temiz tutmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu. Gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirasın temiz bir çevre olduğuna vurgu yapan Avcıoğlu, “Çevremize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak, bu güzellikleri korumak ve gelecek nesillerimize en iyi şekilde aktarmak en önemli görevimiz.” dedi.

TEŞEKKÜR VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Muhtar Atalay, etkinliğe katılanlara teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından, Adrasan Plajı’ndaki atıklar toplanarak belediye personeline teslim edildi.