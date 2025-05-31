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Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi

ETKİNLİK HAZIRLANDI

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Çevre Haftası çerçevesinde Musabeyli Korusu Mesire Alanı’nda bir etkinlik gerçekleştirdi. Müdürlük personeli, koruma altındaki çocuklarla bir araya gelerek çevre temizliği yaptı. Etkinlikte çocuklara çevre koruma konusunda da bilgilendirme yapıldı ve ikramlarda bulunuldu.

ÇEVRE KORUMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, çevreyi korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti. Sarı, çocuklara küçük yaşta bu bilincin kazandırılmasının gelecekte büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. “Koruma altındaki çocuklarımızla bir araya geldik. Hem onlara moral vererek hem de piknik alanımızı temizleyerek hep birlikte bu haftayı kutlamak istedik. Birlik beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmek adına yaptığımız bir etkinlik oldu. Mutluyuz, etkinliğimiz çerçevesinde uçurtmalar uçurduk, çevreyi nasıl korumamız gerektiğini çocuklarımıza anlattık. Piknik alanımızı temizleyerek çevrenin önemini daha iyi kavramalarını sağladık.” şeklinde konuştu.

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