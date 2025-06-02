Haberler

Çevre Temizliği Etkinliği Gerçekleşti

ÇEVRE TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Ak Parti Bitlis Başkanlığı, Dünya Çevre Günü nedeniyle bir çevre temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğin gerçekleştiği Mevlana Parkı’nda bir araya gelen katılımcılar, AK Parti İl Başkanlığı binası önüne kadar geniş bir temizlik çalışması yaptı.

ÇEVRE BİLİNCİ ARTIRILIYOR

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, çevre bilincini artırma amaçlı olarak bu tür organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade etti. İlçe sakinlerinin çevreye duyarlılığının yüksek olduğunu belirten Köstekçi, “Gördüğümüz kadarıyla yerde fazla çöp yoktu. Belediyemiz temizlik konusunda çok hassas çalışıyor. Halkımız da bu konuda duyarlı. Ancak gelecek nesillere daha temiz bir Bitlis bırakmak için bu farkındalığı artırmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

DEVAM EDEN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Temizlik çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Köstekçi, “Bu güzel parkımızı, bu güzel ilimizi, dünyanın en güzel şehri olan kadim şehir Bitlis’i gelecek nesillere daha temiz bir şekilde aktarabilmek için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çöplerimizi yere atmasak bu tür faaliyetlere gerek kalmaz. Çöplerimiz çöp kutusuna atmalıyız, yerlere değil.” dedi. Etkinlikte parti yöneticileriyle birlikte kadın ve gençlik kolları üyeleri de katıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Koalisyon Hükümeti Sağduyu Mutabakatı Düzenliyor

Kuzey Kıbrıs'ta UBP, DP ve YDP, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yeniden adaylığını desteklemek amacıyla 'Sağduyu Mutabakatı' etkinliği düzenleyerek, Kıbrıs Türkü'nün egemenliğini ön plana çıkardı.
Haberler

Bakan Kurum, Minik DOA’larla Tanıştı

Bakan Murat Kurum, Çevre Haftası'nda çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak üzere hazırlanan 'Minik DOA' adlı animasyon filmini tanıttı. Film, plastik şişenin dönüşüm hikayesini eğlenceli bir şekilde sunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.