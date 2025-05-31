Çevre Timi, Turistlere Bilgilendirme Yaptı

ÇEVRE BİLİNCİ ARTIRILIYOR

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere çevre, doğa ve hayvan hakları hakkında bilgilendirme yapıyor. Ekipler, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, bu doğal ve tarihi güzellikleri barındıran bölgede turistlere doğaya saygılı birer birey olmanın önemini vurguluyor.

HAYDİ UYGULAMASI TANITILIYOR

Bilgilendirme faaliyetinin ardından 80 kişiye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması iletiliyor ve bu uygulamanın telefonlarına yüklenmesi sağlanıyor. Etkinlikle, çevre bilincinin artırılması ve doğaya karşı duyarlılığın güçlendirilmesi hedefleniyor.