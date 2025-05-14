Çevre Ve Şehircilik Bakanı Ziyaret Etti

BAKAN KURUM, BURSA’DA TARİHİ ALANLARI ZİYARET ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa programı çerçevesinde Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi’ni ziyaret etti. Ziyaretinde, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, Bakanlık tarafından yürütülen “Bursa Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi”ni yerinde inceledi. Bakanlık açıklamasında, Kurum’un vatandaşların projeye dair görüş ve taleplerini dinlediği belirtildi. Esnaf ve bölge sakinleri, gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti.

PROJE ÇERÇEVESİNDE AÇIK ALAN DÜZENLEMESİ YAPILDI

Proje kapsamında, yeşil alan, sert zemin ve peyzaj düzenlemeleri dahil 19 bin metrekarelik bir açık alan düzenlemesi hayata geçirildi. Pirinç Han, İpek Han ve Bakırcılar Çarşısı gibi tarihi mekanların da yer aldığı bölgede tarihi dokunun yeniden canlandığı ifade edildi. Ayrıca, Sağrıcı Sungur Mescidi ve Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi Türbesi’nin bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Hanlar Bölgesi ve Ulu Cami çevresinde tarihi silueti olumsuz etkileyen yapıların kaldırılması için acele kamulaştırma kararı alındı. Bu süreçte, 6-7 katlı toplam 63 yapı yıkıldı. Bölgenin altına inşa edilen 4 katlı, 500 araç kapasiteli yer altı otoparkında ise sona yaklaşıldı. Otopark, 12 bin 500 metrekarelik bir alanı kaplayarak, bölgedeki otopark sorununa önemli bir çözüm sağlamayı hedefliyor.