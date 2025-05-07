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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Denetim Yapıyor

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DENEYİMLERİ SARHETMEYİ HEDEFLİYOR

Her yıl sürekli artan vergi kaybını önlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da dahil oluyor. Son aylarda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sahte sigortalılarla ilgili başlattığı ‘ifade alma’ süreci, şimdi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, son yıllarda alım-satım işlemlerinin merkezinde olan tapular için başlatılıyor.

VERGİ KAYBINI AZALTMAK İÇİN YENİ UYGULAMA

2024 yılına yönelik konut alım-satım işlemleri üzerinde inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tapu satışının bir kısmını rayiç değer üzerinden gerçekleştiren, geri kalan kısmını ise elden ödeyerek vergi kaybına neden olan tarafları ifade vermeye çağırıyor. Türkiye’de sıkça kullanılan bu uygulamada, tapu harcını daha az ödemek isteyen alıcı ve satıcı, satış fiyatını gerçekte olan değerin oldukça altında gösteriyor. Böylece ödenecek harç bedelini büyük ölçüde düşürebiliyor.

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