Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreç Devam Ediyor

ÇEVRE BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çanakkale’deki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayı bekleyen bir maden projesinin, geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangınlarla bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bilgi doğrultusunda, “Çanakkale’de Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi’ne yönelik ÇED başvuru dosyası ile ilgili süreç devam etmektedir. ÇED raporu istenen yerin Çanakkale’de orman yangını yaşanan alanla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” şeklinde açıklama yapıldı.

ÇED SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklama, madencilik faaliyetlerinin çevresel etkileri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacı taşıyor. Bakanlık, sürecin devam ettiğini vurgularken, çevresel değerlendirme sürecinin önemine dikkat çekiyor.

BİLGİLENDİRME AMAÇLI PAYLAŞIMLAR

Bu bilgilendirme, çevresel etkilerin ve maden projelerinin toplum üzerindeki algısını düzenlemeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakanlığın resmi hesaplarından yapılan açıklamalar, kamuoyunu doğru bilgilendirme amacı taşıyor.