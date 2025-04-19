Çevreyi Kirleten A.Ç.’ye 1.856 TL Cezası

ÇEVRE KİRLETEN ŞAHSA CEZA

Kayseri’de çöp kovasını dağıtarak çevreyi kirleten bir kişiye toplamda 1.856 TL para cezası uygulandı. Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen olayda, bir kişi çöp kovasını etrafa savurarak çöpleri yere attı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, çevreyi kirleten bu kişiyle ilgili çalışma başlattı ve A.Ç. isimli şahsı yakaladı. A.Ç.’ye toplamda 1.856 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Şahsın çöp kovasını dağıttığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada “Şehrimizin temizliğini sağlayan temizlik görevlerine teşekkür ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadesi yer aldı.