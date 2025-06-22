Çevreyi Koruma İzinli Ekipler Bilgilendirdi

DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI’NDA DOĞA BİLGİLENDİRMESİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yerli ve yabancı turistlere doğa hakkında bilgi verdi. Etkinlik, yangın risklerine dikkat çekmek ve çevre sevgisini aşılamak amacıyla düzenlendi. ‘Her şey Elimizde’ mottosuyla hazırlanan ‘Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar’ başlıklı broşürler, ziyaretçilere dağıtıldı.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ekipler, milli park içerisinde doğayı korumanın sadece resmi kurumların değil, tüm bireylerin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Etkinlik kapsamında çocuklar da unutulmadı; minik ziyaretçilere Türk bayrağı ve balonlar dağıtılarak hem çevre sevgisi hem de milli değerler konusunda farkındalık oluşturuldu.

GELECEK NESİLLER İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞMA

Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür etkinliklerin doğanın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması adına bilgilendirme çalışmalarına devam edeceğini belirtti.