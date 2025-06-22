Ceyda Çetin’in Annesi, Kütahya’da Defnedildi

VEFAT EDEN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler’in annesi Azize Çetin, Kütahya’da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. 75 yaşındaki Azize Çetin, Kütahya’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti. Cenaze töreni Ulu Cami’de gerçekleştirildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YÜKSEK OLDU

Ceyda Çetin Erenler ve aile üyeleri, törende taziyeleri kabul etti. Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık’ın ikindi namazından sonra kıldırdığı cenaze namazının ardından Azize Çetin’in cenazesi, Ahi Erbasan Mezarlığı’na defnedildi. Törene Kütahya Valisi Musa Işın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve diğer milletvekilleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, partililer, çok sayıda vatandaş ve Çetin’in ailesi katıldı.