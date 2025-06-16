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Ceyhan’da 420 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

DURDURULAN TIR’DA SİLAH BULUNDU

Bir ilçede durdurulan bir TIR’da, yüklü traktörün çeşitli yerlerine saklanmış 420 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şoför H.E. (36) tutuklandı, yanında bulunan A.E. (20) serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin engellenmesi amacıyla başlatılan bir soruşturma çerçevesinde bir grubu izlemeye aldı.

TIR’IN DURDURULMASI VE ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kuran ekipler, kent merkezine seyahat eden ve çok sayıda silah taşıdığı değerlendirilen bir TIR belirledi. TIR’ın plakası tespit edilerek takibe alındı ve Ceyhan ilçesinde durduruldu. Şoför H.E. ile birlikteki A.E.’nin indirildiği TIR’da yapılan aramada, dorsedeki traktörün çeşitli yerlerine gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca bulundu.

Ekipler, silahların ulaştırılacağı değerlendirilen ve şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.E. (22) ile M.D. (24)’yi Şırnak ve Şanlıurfa’daki adreslerine düzenlenen baskınlarda gözaltına aldı. Emniyete götürülen H.E. ve yanındaki A.E., “Silah ve mühimmat ticareti” suçlamasıyla Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. H.E. tutuklanırken, A.E. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin başladığı bildirildi.

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