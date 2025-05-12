Ceyhan’da Ahırda Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir ahırda meydana gelen yangında, 11 küçükbaş hayvan telef oldu. Tatarlı Mahallesi’nde yer alan ahırda, nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebepten alevler yükselmeye başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu derhal yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü, ancak ahırda bulunan 11 küçükbaş hayvan bu talihsiz olayda telef oldu.