Ceyhan’da Berk Alkan Vuruldu

CENAZE TESLİM ALINDI

Adana’da 3 yaşındaki kızı A.A.’yı görmek için gittiği evde kayınpederi İlhami A. tarafından av tüfeğiyle öldürülen 25 yaşındaki Berk Alkan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olay öncesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Alkan’ın, kayınpederini telefonla arayıp kızıyla birlikte geleceğini ilettiği ve eve gittiğinde kapıda tüfekle vurulduğu belirlendi.

Olayın Gelişimi

Gece saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki Ceyhun Kent Sitesi’nde meydana gelen olayda, C.A. (25), eşi Berk Alkan’dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Uzaklaştırma kararı aldıran Cansu Alkan, kızı A.A. ile babası İlhami A.’nın evine sığındı. Berk Alkan, öğle saatlerinde İlhami A.’yı arayıp, “Kızımı bir süredir göremiyorum. Akşam size geleceğiz” diyerek yola çıktı. Ablası D.A. ile birlikte kayınpederinin evine giden Alkan, kapının ziline bastığında, İlhami A. av tüfeğiyle ona 3 el ateş etti. Berk Alkan kanlar içinde yere yığılırken, ablası D.A. ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayın Sonuçları

Komşuların ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler yaptıkları kontrolde Alkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi İlhami A., evden çıkmak istemedi ancak Özel Harekat ekiplerinin yardımıyla gözaltına alındı. Olay yerindeki incelemenin ardından Alkan’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı ve otopsisi tamamlandıktan sonra ailesi tarafından alınarak Ceyhan Yeni Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü.

Sorgu Devam Ediyor

Öte yandan, gözaltındaki şüpheli İlhami A.’nın emniyetteki sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.