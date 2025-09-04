Haberler

Ceyhan’da Bir Genç Öldürüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, Berk Alkan (25), boşanma sürecindeki eşi C.A.’nın (23) babası İlhami A. (57) tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi’nde gerçekleşti. Berk Alkan, eşi C.A.’nın yanına gelerek 3 yaşındaki kızıyla vakit geçirdiği sırada kayınpederi İlhami A. ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışmaya girdi.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Tartışmanın büyümesi üzerine İlhami A., pompalı av tüfeğiyle Alkan’a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Alkan, kanlar içinde yere düştü. Olayın hemen ardından evdekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin olay yerindeki kontrolde, Alkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY SONRASI GELİŞMELER

Polis incelemeleri sonrasında Alkan’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kayınpeder İlhami A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

