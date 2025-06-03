Haberler

Ceyhan’da Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, bir kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli Nuri Atilla Yoğurtçu yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’nde gerçekleşti. M.A. yönetimindeki 01 ALH 854 plakalı kamyonet, iddialara göre sokaktan caddeye çıkmaya çalışan küçük bisikletliye çarptı.

ACİL MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyonetin altına girerek ağır yaralanan Yoğurtçu, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ağır yaralı olan çocuk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve Yoğurtçu’nun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursaspor Tunahan Ergül ile anlaştı

Bursaspor, Çorum FK'dan genç orta saha oyuncusu Tunahan Ergül ile sözleşme imzaladı. Ergül’ün, enerjik stili ve oyun kurma yeteneğiyle sezona damga vurması hedefleniyor.
Haberler

Acun Ilıcalı’dan Seçim Üzerine Açıklama

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, seçim kaybı durumunda Ali Koç'un geri kazanacağına dikkat çekti ve kaybetmesi halinde kulüpte olmayacağını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.