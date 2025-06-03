Ceyhan’da Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, bir kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli Nuri Atilla Yoğurtçu yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’nde gerçekleşti. M.A. yönetimindeki 01 ALH 854 plakalı kamyonet, iddialara göre sokaktan caddeye çıkmaya çalışan küçük bisikletliye çarptı.

ACİL MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyonetin altına girerek ağır yaralanan Yoğurtçu, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ağır yaralı olan çocuk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve Yoğurtçu’nun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.